La artista madrileña La Ribot, la coreógrafa francesa Mathilde Monnier y el actor y dramaturgo portugués Tiago Rodrigues se dirigen a las nuevas generaciones con su espectáculo "Please Please Please", que se presenta en el Grec Festival, y donde abogan por "repensar el mundo".

Entre los días 14 y 16 de julio se podrá ver este montaje en el Mercat de les Flors, con una escenografía que remite a una suerte de cucaracha, en la que danzan La Ribot y Monnier, en una "imploración a repensar y transformar el mundo", según han explicado ambas este lunes en rueda de prensa.