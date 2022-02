Vista de la obra" Los blasones mágicos del vuelo tropical (1947)", de Eugenio Granell, que forma parte de la exposición "Surrealism: Beyond Borders". EFE/ Colección Fundación Eugenio Granell, Santiago de Compostela (c). DACS, 2021/SOLO USO EDITORIAL

VIsta de la obra "Towards To The Tower", de Remedios Varo, que forma parte de la exposición "Surrealism: Beyond Borders". EFE/Artists Rights Society (ARS), New York / VEGAP, Madrid./SOLO USO EDITORIAL