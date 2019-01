NGH13. LONDRES (REINO UNIDO), 21/01/2019.- Empleadas observan la obra "Nude in the Bath" durante la presentación este lunes de la exposición dedicada al ilustrador y pintor francés Pierre Bonnard, "El color de la memoria", en la Tate Modern de Londres, Reino Unido. EFE/ Neil Hall

NGH13. LONDRES (REINO UNIDO), 21/01/2019.- Una empleada posa junto a las obras "The Open French Window, Vernon" (i), y "The Door Opening Onto the Garden" durante la presentación este lunes de la exposición dedicada al ilustrador y pintor francés Pierre Bonnard, "El color de la memoria", en la Tate Modern de Londres, Reino Unido. EFE/ Neil Hall