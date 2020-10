Interior de la catedral Saint John the Divine, en Nueva York, del arquitecto Rafael Guastavino. EFE/Andrés Iamartino/ Archivo

El valenciano Rafael Guastavino emigró a Estados Unidos en 1881 y once años después había logrado construir parte de la Biblioteca de Boston, una de las muestras de las innovadoras técnicas de este artista al que, en su necrológica, The New York Times calificó como "el arquitecto de Nueva York".

Una figura desconocida casi en España que el escritor Javier Moro ha querido recuperar en su novela "A prueba de fuego" (Espasa), en la que habla de su aventura americana, su creatividad, sus técnicas y sus edificios más emblemáticos pero en la que también ha reconstruido su tumultuosa vida privada, digna del mejor "folletín".