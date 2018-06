La película "Shoplifters" del japonés Hirokazu Kore-Eda ha logrado, tras alzarse con la Palma de Oro de Cannes, una recaudación de más de 20.000 millones de yenes (unos 19 millones de dólares) en sus primeras dos semanas en las salas de Japón, un récord para el reconocido director.

La película, que se exhibe en 330 pantallas de 325 cines nipones, ha liderado la taquilla japonesa en sus dos primeros fines de semana, superando a la comedia de superhéroes "Deadpool 2" y al thriller de Ridley Scott "All the Money in the World", según la web especializada Box Office Mojo.