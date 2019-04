La viuda de Rafael Sánchez Ferlosio, Demetria Chamarro, con quien vivió décadas de amor y complicidad, ha comentado este martes, muy afectada, en el tanatorio antes de dirigirse al cementerio de la Almudena, que se conocieron en el Ateneo en 1963 y que les unió el rechazo que ambos tenían por "El Jarama".

"Nos presento su hermano Chicho con quien yo estaba haciendo una obra de teatro, y me dijo: 'mira este es mi hermano, el escritor', y yo le dije: cómo, ¿el autor de ese peñazo que se llama 'El Jarama?', que no hay quien lo soporte, y a él le entusiasmó, y yo ni sabía que a él no le gustaba".