La actriz catalana Laia Marull, que tiene tres Goyas, ha entendido que los reconocimientos de este tipo "me han dado un cierto prestigio y ahora me dan para chulear por el mundo" pero a nivel de trabajo "no es algo decisivo" porque el "trabajo continuado y hacer bien las cosas" es lo principal para seguir con proyectos.

En una entrevista con Efe, Laia Marull Quintana (Barcelona, 1973) ha dicho que "no sabré nunca" la importancia de estos premios, después de que acaba de comenzar una gira nacional con la obra de teatro "Mariana Pineda" de Federico García Lorca, la cual pone en escena con otros compañeros como Óscar Zafra, Fernando Huesca, Aurora Herrero, Álex Gadea o Marta Gómez.