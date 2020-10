Lana del Rey ha publicado este viernes en todo el mundo el tema "Let Me Love You Like A Woman", primer anticipo del que será su próximo álbum de estudio, titulado "Chemtrails Over The Country Club".

Así lo anunció la propia artista estadounidense en su perfil de Twitter tras el lanzamiento de este tema de corte pausado, con cierta resonancia onírica y mínima instrumentación, que reposa sobre todo en el piano y en la voz de su intérprete.