La escritora y poeta sevillana Lara Moreno vuelve con "Tempestad en víspera de viernes", un poemario donde reúne todos sus versos, ésos "dardos afilados" que salen de "una especie de compuerta" y en los que aborda la maternidad, la ciudad o su día a día, temas que "caza al vuelo".

"La poesía es una especie de compuerta que sale, no los retoco, los corrijo mínimamente, son cosas que he cazado al vuelo, es una especie de verborrea, no la pulo, no la trabajo de antemano", ha contado Moreno (Sevilla, 1978) durante la presentación de este poemario publicado por Lumen y que reúne "La herida costumbre", "Después de la apnea", "Tuve una jaula", así como varias piezas inéditas, algunas compuestas durante la pandemia de 2020.