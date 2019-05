El rock lleno de referencias clásicas de Courtney Barnett ha liderado la noche en el principal escenario del Primavera Sound, mientras en otro de los espacios grandes sonaba Christine and The Queens, en una primera jornada en la que las mujeres han reinado desde primera hasta última hora.

La decisión del festival de implantar la paridad de géneros en el cartel ha dado sus primeros frutos este jueves, con conciertos contundentes y sólidos como el de la australiana Courtney Barnett, que ha empezado con "Avant Gardener", de su exitoso álbum de debut, y ha seguido con temas del más introspectivo "Tell Me How You Really Feel".