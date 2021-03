Entraron en el competitivo panorama audiovisual por la puerta pequeña de los canales temáticos, pero ya se han convertido en la rutina televisiva de millones de personas. Las series turcas han devorado el ‘prime time’ (principal franja horaria) nocturno de las cadenas en abierto y viven en España su época dorada, tras haber arrasado en medio mundo.

En Antena 3, pionera en apostar por dramas turcos, han logrado adjudicarse cuatro noches seguidas de ‘prime time’: “Mi hija” (2,5 millones de espectadores, de media), los domingos y “Mujer” (2,3 millones) los lunes, martes y miércoles. Y en Telecinco, que no está registrando tan buenos resultados como su principal rival, “Love is in the air” (unos 1,5 millones) se emite martes y miércoles, seguida de “Mi hogar, mi destino”.