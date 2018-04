Fotograma de la película "Huesos de contención", de la directora estadounidense Andrea Weiss, que se acerca a la gestión de la memoria histórica en España "con atención especial a la comunidad LGBT". EFE/Bones of Contention

Fotografía facilitada por el Festival de Cine Solidarity de Tel Aviv, que comienza hoy en la capital israelí, que este año recuerda, entre otros, a las víctimas LGBT españolas durante la Guerra Civil y la dictadura de Franco. EEn la imagen fotograma de la película, "The Ramadan Cannon of Jerusalem". EFE/The Ramadan Cannon of Jerusalem