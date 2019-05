Pionero de la música electrónica desde finales de los años 80, cuando asistió a la explosión del "acid house" en Mánchester, el DJ francés Laurent Garnier es una autoridad con 30 años de experiencia tras los platos que habla claro sobre el pasado, presente y futuro del género, de Martin Garrix a Rosalía.

"No me siento vinculado a la escena EDM. Lo que yo busco con mi música es tocar a la gente y ser tan honesto como pueda con lo que pincho. Es una cuestión de compromiso. Por eso no me parece que comparta profesión con Martin Garrix, por dar un ejemplo", destaca en una entrevista con Efe antes de su actuación estelar en el Mallorca Live Festival, junto a Jamiroquai, Two Door Cinema Club y Amaia.