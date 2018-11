En 2012, una inundación provocada por el huracán Sandy arrasó muchos de los recuerdos de la artista Laurie Anderson, que reflexiona sobre esas "pérdidas" en "All the Things I Lost in the Flood", un trabajo con el que hoy ha hecho gritar al público de Madrid para "ahogar" los problemas en música, poesía y arte visual.

Bajo una luz tenue y con una enorme pantalla de fondo, Anderson -artista de honor del Festival Rizoma- ha presentado en el auditorio del Museo Reina Sofía una performance multimedia en la que vuelve a experimentar con todas las formas de arte para contar un relato que, al mismo tiempo, es una revisión de toda su carrera artística, iniciada hace cuatro décadas.