La artista multimedia Laurie Anderson visitará Madrid entre el 14 y el 17 de noviembre próximo, como invitada del Festival Rizoma y presentará algunos de sus trabajos más recientes en el Museo Reina Sofía y la Fundación Telefónica.

En el Reina Sofía, la artista y viuda de Lou Reed estrenará en España la performance multimedia de su libro "All the things we lost in the flood", mientras que la Fundación Telefónica acogerá su premiada instalación de realidad virtual "Chalkroom", según ha informado hoy el festival en una nota de prensa.