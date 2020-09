Fotografía cedida por Amazon Prime del actor Laz Alonso. Con una visión sarcástica, muy crítica y gamberra de los superhéroes, "The Boys" fue una de las revelaciones televisivas de 2019 y ahora, de cara a su segunda temporada, el actor de origen cubano Laz Alonso aseguró a Efe que el tono descarado de esta serie no pretende agradar a todo el mundo. EFE/ James Minchin

Con una visión sarcástica, muy crítica y gamberra de los superhéroes, "The Boys" fue una de las revelaciones televisivas de 2019 y ahora, de cara a su segunda temporada, el actor de origen cubano Laz Alonso aseguró a Efe que el tono descarado de esta serie no pretende agradar a todo el mundo.

"¿Sabes? La vida realmente es salvaje. Si uno abre Instagram o YouTube, lo que uno ve... Uno se queda frío a veces. Entonces, lo que me gusta es que esta serie no está hecha como para no ofender", argumentó.