Una historia personal de amor, esperanza y curación da forma al primer cortometraje de la nueva firma Apple-Skydance, “Lazos” (“Blush”), escrita y dirigida por el cineasta Joe Mateo y en el que ha participado el español Albert Barba como director de animación.

“Nos ofrecieron hacer el proyecto al estudio, y cuando vi de qué se trataba enseguida lo quise, por eso pregunté si sería posible supervisar el trabajo y me dijeron que estupendo. Desde entonces me dieron confianza y me metí en el proyecto íntegramente desde el principio. Estoy muy emocionado por haber tenido esta oportunidad y porque ahora salga a la luz”, declara Barba a EFE en una entrevista.