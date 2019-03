"En estos tiempos en que se consume música como si fuera un kebab", de manera apresurada y casi mecánica, Leiva regresa en el momento más "dulce" de su carrera con "Nuclear", un disco para ser degustado, desnudo de aditivos superfluos pero mimado para los "románticos" que aún creen en este formato.

"Es lo que queda cuando te despojas de tus 'Monstruos'", dice a Efe, en alusión al título de su anterior álbum. "Es muy ligero de equipaje y exento de responsabilidad, lo que no me suele ocurrir. No he medido mucho sus consecuencias ni he tenido demasiadas expectativas con la producción. No he querido hacer algo grandioso; al contrario, hemos jugado a quitar elementos para ver cuál era la mínima expresión de una canción", añade.