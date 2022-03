El cómico Leo Harlem cumple este año dos décadas sobre los escenarios y, para celebrarlo, la plataforma Movistar Plus+ emitirá el próximo 1 de abril "Leo Harlem, 20 años no es nada", un programa grabado en el Teatro Rialto de Madrid en el que el humorista hace un repaso a su carrera.

Producido por Globomedia (The Mediapro Studio), "Leo Harlem, 20 años no es nada" pasará revista a los momentos más señalados de la historia personal del cómico (Matarrosa del Sil, León, 1962) contados con la particular manera que tiene de abordar los asuntos cotidianos y acompañado por diferentes imágenes de su vida.