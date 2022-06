El músico y compositor británico Liam Gallagher durante el concierto que ofrece en la segunda jornada del festival O Son do Camiño, este viernes en Santiago de Compostela. EFE/Óscar Corral.

El músico y compositor británico Liam Gallagher durante el concierto que ofrece en la segunda jornada del festival O Son do Camiño, este viernes en Santiago de Compostela. EFE/Óscar Corral.

SEl músico y compositor británico Liam Gallagher durante el concierto que ofrece en la segunda jornada del festival O Son do Camiño, este viernes en Santiago de Compostela. EFE/Óscar Corral.

El cantante Liam Gallagher se ha valido este viernes de los grandes éxitos de su anterior banda, Oasis, para viajar atrás en el tiempo e intentar rejuvenecer en el que ha procurado ser el principal concierto de la segunda jornada del festival O Son do Camiño.

A media tarde, con un sol de justicia todavía brillando en el cielo compostelano, el vocalista de Manchester ha salido al escenario principal del evento acompañado por su banda y precedido de la instrumental "Fuckin' in the Bushes", un tema de Oasis al que ha seguido otro clásico del histórico grupo de britpop, "Hello".