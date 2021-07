A la dramaturga española Angélica Liddell el Festival francés de Aviñón le hizo recuperar la fe en el arte y el teatro en su primera visita a la muestra hace diez años. Ahora vuelve con el estreno de "Liebestod", un homenaje al torero Juan Belmonte.

En él, icono de la tauromaquia y emblema del sevillano barrio de Triana, encontró Liddell un reflejo de su trabajo y su particular sentimiento trágico de la vida, que ha traspuesto en "Liebestod. El olor de sangre no se me quita de los ojos. Juan Belmonte", estrenada esta semana en Aviñón y que irá después al Grec de Barcelona.