Lil Nas X se llevó este domingo el MTV Video Music Award (VMA) al mejor videoclip del año, el más codiciado, por su tema "Montero (Call me by your name)".

El rapero, cuyo nombre real es Montero Lamar Hill y tiene 22 años, recogió la estatuilla del astronauta en el Barclays Center de Nueva York, imponiéndose a pesos pesados como Ed Sheeran ("Bad Habits") o The Weeknd ("Save your tears")