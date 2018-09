Lily Rose Depp, de visita en el Festival de San Sebastián para defender la candidatura a la Concha de Oro de la película de Louis Garrel en la que participa, "El hombre fiel", ha dicho hoy a Efe que apoya el movimiento "Me Too", pero ha precisado que "sentir emociones no hace de ti una mujer débil".

"Entiendo que es muy importante que se vea a las mujeres que asumen posiciones de poder, pero con libertad. Creo que el hecho de sentir emociones, o sentirse muy apegada a alguien, no hace de ti una mujer débil", ha defendido la estrella de 19 años, hija de Johnny Depp y Vanessa Paradise.