Lionel Richie ha firmado un contrato exclusivo de distribución a nivel global de todo su catálogo con la productora Universal Music Publishing Group (UMPG), que incluye grandes éxitos de la larga carrera del artista estadounidense, como "Hello", "Lady", Dancing on the Ceiling" o "All Night Long".

También incluye "Say You, Say Me", y la popular canción con fines caritativos que compuso junto a Michael Jackson en 1985, "We Are the World".