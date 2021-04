"Nomadland" fue la película más premiada de la 93 edición de los Óscars con tres galardones: mejor cinta, mejor dirección (Chloé Zhao) y mejor actriz (Frances McDormand), mientras que Anthony Hopkins se llevó el de mejor actor por "The Father".

"Ma Rainey's Black Bottom", "The Father", "Sound of Metal", "Soul", "Mank" y "Judas and the Black Messiah", se llevaron dos estatuillas cada una.