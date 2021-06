Una mujer camina frente a varias obras de una serie del canadiense Don Bergland que forma parte de la exposición "The Silence of Eternity". EFE/Daniel Pérez

Una persona camina junto a la obra "Reunión" del canadiense Don Bergland que forma parte de la exposición surrealista "The Silence of Eternity". EFE/Daniel Pérez

Una mujer junto a las obras "The Skeptic"(arriba) y " Bathsheba"(abajo), del canadiense Don Bergland que forman parte de la exposición "The Silence of Eternity", en la que mezcla la pintura tradicional con el diseño en tres dimensiones (3D), y que llega por primera vez a Europa a través del Centro de Arte Contemporáneo (CAC) de Málaga hasta el próximo 12 de septiembre. EFE/Daniel Pérez