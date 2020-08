Tras alzarse como voz de "los adolescentes nacidos en el nuevo milenio", la serie "Skam España" regresa este 3 de septiembre con una cuarta y última entrega que estará centrada en el personaje de la responsable y leal Amira (Hajar Brown) y no se hará alusión al tema de la pandemia.

"No queríamos que el coronavirus formara parte de la historia de Skam. Nos ha quitado tantas cosas que no podíamos permitir también que se comiera parte del guion. Así que decidimos contar la historia como la teníamos pensada inicialmente, haciendo el ejercicio de rebobinar y mostrar a la audiencia lo que hubiera pasado si el virus no hubiese existido", explica la directora de la ficción, Begoña Álvarez, en la presentación virtual.