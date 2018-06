Lluís Pasqual ha renovado al frente del Teatre Lliure como director artístico por cuatro años más, según ha informado hoy el propio director teatral durante la presentación de la programación de la temporada 2018-2019 del prestigioso espacio escénico barcelonés. En rueda de prensa, Pasqual ha explicado que en la reunión de la Junta de Gobierno del Teatre Lliure, que tuvo lugar ayer, recibió la propuesta de alargar su mandato. "He aceptado con matices -ha explicado-. He pedido poder llevar a cabo iniciativas con las que me comprometí, como incluir nuevas profesiones en el laboratorio de la compañía joven, continuar avanzando por el camino del teatro inclusivo y crear una comisión que estudiará el modelo que debe tener el Teatre Lliure en el futuro". "Me gustaría que todo esto estuviera consolidado cuando me fuera, sea dentro de cuatro años o de menos", ha añadido el director y dramaturgo. Lluís Pasqual es uno de los fundadores del Teatre Lliure, que dirigió entre los años 90 y 91, y del que volvió a tomar las riendas en 2011.