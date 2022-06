"Le quiero y le admiro", así se ha referido Nuria Espert a Lluís Pasqual, a quien el 45º Festival de Teatro Internacional de Teatro Clásico de Almagro ha reconocido con el premio Corral de Comedias por "su trayectoria y su importancia como transformador de los lenguajes escénicos".

"No sé si cumplo lo que esa frase tan comprometida me atribuye ni si la merezco pero me gusta, me hace sentir el eslabón de una cadena de grandes artistas que me han precedido y de quines he heredado este precioso oficio", ha dicho Pasqual tras recoger el galardón de manos del ministro Cultura y Deporte, Miquel Iceta y el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, García-Page.