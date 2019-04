El director Pedro Almodóvar (c. de pie), los actores Penélope Cruz (5d. de pie) y Antonio Banderas (4d. de pie), y el resto del equipo, posan a su llegada a la premier de la película "Dolor y Gloria", del cineasta manchego Almodóvar, en el cine Capitol de Madrid. EFE/Archivo

El director de cine español Pedro Almodóvar acude a la presentación de la película Ash Is Purest White, durante la 71 edición del Festival de Cannes, Francia, en mayo del año pasado. EFE/Archivo

Los directores Ken Loach, Pedro Almódovar, Marco Bellochio y Terrence Malick competirán este año por la Palma de Oro de Cannes con sus últimas películas, según anunció este jueves la organización del certamen.

"Dolor y Gloria" (Almodóvar), "Sorry We Missed You" (Loach), "A Hidden Life" (Malick) e "Il Traditore", de Bellochio, son algunos de los títulos mas destacados que competirán en esta 72 edición, que se celebrará en Cannes del 14 al 25 de mayo.