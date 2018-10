Marc Lockyer, el actor británico que triunfó la temporada pasada con un monólogo autobiográfico marcado por el trastorno bipolar, posa para los medios con motivo de su vuelta al Teatre Lliure con "Keep on walking, Federico", otro ejemplo de su capacidad narrativa EFE

Marc Lockyer, el actor británico que triunfó la temporada pasada con un monólogo autobiográfico marcado por el trastorno bipolar, posa para los medios con motivo de su vuelta al Teatre Lliure con "Keep on walking, Federico", otro ejemplo de su capacidad narrativa EFE

Mark Lockyer, que cautivó al publico del Lliure con la historia de su descenso a los infiernos de la enfermedad mental en "Living with the Lights On", vuelve a este mismo escenario con otro monólogo introspectivo, pero más luminoso, que parte de un viaje a España que le cambió la vida.

Según ha explicado hoy el intérprete británico, "Keep on Walking, Federico", que se estrena mañana, es "una carta de amor a España", tras una estancia de cuatro meses en un pequeño pueblo de pescadores que le ayudó a "seguir adelante de una manera más positiva".