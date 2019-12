Lola Indigo, con un premio MTV al mejor artista español aún caliente entre las manos y las marquesinas de medio país empapeladas con su fotografía para una conocida campaña de lencería, afirma en una entrevista con Efe: "Me siento muy mujer y me duele ver injusticias. Me he sentido tan válida toda la vida que, cuando fui creciendo y aprecié que no se me valoraba igual, eso me traumatizó" EFE/Juan Carlos Hidalgo