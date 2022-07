El actor Javier Bardem acudirá a la 79º Festival de Venecia con el cortometraje "Look at me" de la directora británica Sally Potter, que se presentará fuera de concurso en la sección Horizontes Extra de este festival, al que es "posible" que acuda también el otro protagonista del corto, el humorista Chris Rock.

Alberto Barbera, el director de la muestra que arrancará el próximo 31 de agosto, informó hoy en rueda de prensa que la veterana directora británica regresa a Venecia con este cortometraje protagonizado por Bardem y Chris Rock.