6 may. 2018

EFE Madrid 6 may. 2018

Los tiempos de Loreena McKennitt no se sincronizan con la urgencia de la era de las redes sociales y las polémicas fulgurantes pero sin fondo, como demuestra el hecho de que se haya tomado ocho años para presentar un nuevo disco que versa sobre lo que considera una deriva errónea del ser humano.

"Desde la Revolución Industrial, el progreso tecnológico nos preocupa a costa del progreso ético, a pesar de que ambos deberían ir de la mano", afirma la artista canadiense en una charla con Efe a propósito del sentido de "Lost souls", su décimo álbum de estudio y el primero desde "The Wind That Shakes the Barley" (2010).