La cumbia popular y festiva triunfó hoy en el Festival de Coachella, uno de los eventos musicales y de la cultura "hipster" más importantes del mundo, de la mano de Los Ángeles Azules, el legendario grupo mexicano que, tras brillar en su concierto, dijo a Efe que se encuentran "bendecidos".

"Es un festival a nivel mundial. ¿Qué hacen Los Ángeles Azules ahí? O sea, no sé, como que estamos bendecidos porque no a cualquiera le reciben así y no a cualquiera le cantan todas las canciones", dijo en una entrevista con Efe José Mejía, integrante de la banda.