Fotografía de una modelo tomada en 1968 por Kwame Brathwaite en Harlem (Nueva York), cuya obra protagoniza una exposición inaugurada este jueves en el Skirball Cultural Center de Los Ángeles (EE.UU.).

La obra del fotógrafo afroamericano Kwame Brathwaite y el legado del movimiento cultural y social "Black is Beautiful" (lo negro es hermoso, en inglés) son los protagonistas de una nueva exposición que ha abierto este jueves sus puertas en el Skirball Cultural Center de Los Ángeles (EE.UU.).

Este museo detalló hoy en un comunicado de prensa que la muestra "Black Is Beautiful: The Photography of Kwame Brathwaite" permanecerá a disposición del público hasta el próximo 1 de septiembre.