US actress Beanie Feldstein attends the 25th Critics' Choice Awards in Santa Monica, California, USA, 12 January 2020. (Cine, Estados Unidos) EFE/EPA/CHRISTIAN MONTERROSA

US actor William Jackson Harper (L) and actress Ali Ahn (R) attends the 25th Critics' Choice Awards in Santa Monica, California, USA, 12 January 2020. (Cine, Estados Unidos) EFE/EPA/CHRISTIAN MONTERROSA

US actors Rain Phoenix (L) and Joaquin Phoenix (R) attends the 25th Critics' Choice Awards in Santa Monica, California, USA, 12 January 2020. (Cine, Estados Unidos, Fénix) EFE/EPA/CHRISTIAN MONTERROSA

Los premios Critics' Choice Awards, que entrega cada año la Critics Choice Association (CCA), se rindieron hoy ante Quentin Tarantino y su cinta "Once Upon a Time... in Hollywood", que se llevó el galardón a la mejor película.

Tarantino ganó, además, el reconocimiento al mejor guion original, Brad Pitt se coronó como mejor actor de reparto, y "Once Upon a Time... in Hollywood" se hizo con un premio más al mejor diseño de producción (Barbara Ling y Nancy Haigh).