La artista española Anni B Sweet firma su último disco de estudio junto al grupo de pop psicodélico Los Estanques, una combinación de partida imprevisible que, para esta compositora e intérprete de poso melancólico, ha resultado sin embargo en la colaboración "más acertada" de su carrera.

"Me han dicho mucho lo de que es una combinación curiosa. Lo he debido hacer muy mal para que el público me tenga tan separada de un estilo que tanto me ha influido, el de la música de los años 60 y 70, pero para mí esta ha sido la mezcla más acertada que he hecho en mi vida", señala en una charla con Efe.