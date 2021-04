Fotograma cedido por Warner Bros. donde aparece Anthony Ramos como Usnavi de la Vega y Melissa Barrera como Vanessa, durante una escena de la película "In the Heights". EFE/Macall Polay/Warner Bros

Los tráileres de la nueva versión de "West Side Story", dirigida por Steven Spielberg, el musical "In the Heights", de Lin-Manuel Miranda, y "Summer of Soul", de Questlove, se estrenarán en directo durante la gala de los Óscar de este domingo.

Se trata de un gesto poco habitual por parte de la Academia de Hollywood, que normalmente es reacia a promocionar estrenos, pero que durante esta ceremonia tratará de animar a los espectadores a que vuelvan a los cines después de más de un año de cierre por la pandemia.