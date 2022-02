Una mujer observa la presentación de "Paisajes emocionales" este lunes en Madrid. La exposición del artista islandés Ragnar Kjartansson (Reikiavik, 1976) reúne en el Museo Thyssen por primera vez cuatro de sus videoinstalaciones más reconocidas internacionalmente.EFE A woman watches one of the installations that are part of the exhibition 'Emotional landscapes' by Icelandic artist Ragnar Kjartansson held at Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid on 21 February 2022. The exhibition, which runs from 22 February to 26 June 2022, brings together four of his most internationally renowned video installations, The Visitors (2012), The Man (2010), The End (2009) and God (2007). EFE/ Diego Fernandez