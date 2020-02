El saxofonista nonagenario Pedro Iturralde, que ha recibido esta noche en medio de una gran ovación el Premio Ojo Crítico Especial 2019 de RNE por "toda una existencia dedicada a vivir, sentir y hacernos sentir la música", se ha acordado de Navarra y de su pueblo, Falces, al recoger el galardón.

"Tengo que felicitar a todos los artistas que he visto hoy porque he hecho la vida muy rápido, he viajado mucho y he visto muchas cosas y aquí me he encontrado con gente magnífica, de una gran calidad, y muy artistas. Esto es una fiesta increíble y doy las gracias efusivas a todos los que me han querido dar este premio", ha dicho emocionado Iturralde.