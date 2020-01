En un granero familiar de Carolina del Norte (EEUU) se encontraron cientos de negativos que retrataban los personajes más diversos de los años cincuenta estadounidenses, una obra del fotógrafo de Hugh Mangum (1877-1922) que se expondrá por primera vez en Europa en una galería madrileña.

Los más de 900 negativos encontrados fueron donados a la Universidad de Duke y llegaron a las manos de los catedráticos Alex Harris y Margaret Sarto, quienes tras horas de visionado y digitalización de las imágenes compusieron la colección 'Where We Find Ourselves'.