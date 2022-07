Con un puño arriba por "Don’t you (forget about me)", los coros de "Alive and kicking" o la emoción de "Belfast Child" los Simple Minds inundan La Magdalena haciendo un repaso a sus cuatro décadas de música.

"Santander, a ver esas manos", ha exclamado al inicio del concierto el escocés Jim Kerr, vocalista de la banda, quien a sus 63 años sigue mostrando su energía en el escenario, con una cuidada voz acompañada por los ritmos vibrantes de su banda.