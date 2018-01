Con las más de 800 localidades vendidas desde junio, la obra "Mount Olympus. To Glorify the Cult of Tragedy" del director Jan Fabre hará vivir al público durante 24 horas una "verdadera catarsis física y mental" inspirada en la cara más oscura de la tragedia griega, con sexo explícito incluido.

Desde las 19:00 horas de mañana y hasta las 19:00 horas del sábado la Sala Roja de los Teatros del Canal de Madrid acogerá esta producción inspirada en la mitología griega convertida en un maratón de horror, sexo -con masturbaciones, erecciones y "fisting" (que consiste en introducir el puño en el ano), entre otras prácticas- y sangre; los ingrediente de las 33 tragedias que se suben a escena.