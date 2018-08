Dos películas europeas, de los realizadores Louis Garrel y Peter Strickland, una estadounidense firmada por Felix Van Groeningen, más una filipina de Brillante Mendoza, una noruega de Tuva Novotny y una china de Liu Jie se incorporan a la competición en la Sección Oficial del próximo Festival de San Sebastián.

Según ha informado hoy el Zinemaldia en un comunicado, las seis cintas que junto a las doce anteriormente anunciadas aspirarán a la Concha de Oro donostiarra son: "L'homme fidèle", de Louis Garrel; "Baby", de Liu Jie; "Alpha, the Right to Kill", de Brillante Mendoza; "In Fabric", de Peter Strickland; "Beautiful Boy", de Felix Van Groeningen, y la ópera prima "Blind Spot", de Tuva Novotny.