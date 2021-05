27 may. 2021

EFE Benidorm (Alicante) 27 may. 2021

La organización del Low Festival ha anunciado este jueves que no se celebrará la edición de este año en Benidorm debido a las restricciones aún vigentes por la pandemia, aunque ofrecerá el evento denominado 'Low in the city' los días 30 y 31 de julio próximo con seis grupos.

Este festival tampoco tuvo lugar el año pasado por las mismas circunstancias.