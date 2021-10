El cineasta Roberto Lozano (c) junto a los protagonistas de su película "All the souls", Sharada Khatri Gautam y Rajendra Kumar durante la presentación del largometraje este miércoles en la 66 Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), y en el que contó como director de fotografía con Roberto Fraile, asesinado en Burkina Faso.EFE/NACHO GALLEGO