El director de "Call me by your name", Luca Guadagnino, presidente del jurado de la sección oficial del 68 Festival de Cine de San Sebastián, ha presentado hoy en una proyección especial su primera serie de televisión, "We are who we are", concebida "casi como una película" en ocho episodios.

"Me gusta contar historias y no veo que deba ponerme ningún tipo de limitación", ha asegurado el director italiano en una rueda de prensa en la que ha dejado clara su manera de entender el oficio.