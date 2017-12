Desde que la viera de niño, "E.T." provocó en el tímpano de Lucas Vidal la misma fascinación que en su retina. ¿La razón? La partitura de John Williams, al que este ganador de dos Goyas rendirá tributo en el Teatro Real el Día de Reyes dirigiendo, más que un concierto, "una experiencia familiar".

"Su música ha marcado a tantas generaciones porque es memorable. ¿Quién no recuerda la de 'E.T.', 'Indiana Jones', 'Supermán' o 'La guerra de las galaxias'? Lo difícil en este caso ha sido elegir las obras que no vamos a tocar", ha destacado el joven compositor en una charla con Efe.