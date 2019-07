Si los padres de Lucía Fernanda no fueran Mariola Orellana y Antonio Carmona su debut en la música habría sido, "seguro", menos prometedor: su primer single, "La Manta", está compuesto desde lo mucho que aprendió estudiando música en Cambridge y en una vida "hippy", llena de "libertad y amor", a su lado.

"Supe desde siempre que me quería dedicar a la música, aunque en la edad del pavo me daba vergüenza todo y me ponía un freno absurdo. Mis padres me han facilitado mucho el camino y me han apoyado siempre en todo. Su mejor consejo es que disfrute, a lo mejor porque ellos son muy disfrutones", dice la cantante (Madrid, 1996) en una entrevista con EFE.